«Зенит» предлагает «Факелу» перенести матч в Кубке на 16 ноября. Сборники могут пропустить игру в этот день

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Матч «Зенита» и «Факела» в Фонбет Кубке России могут перенести.

Проведение игры 5-го тура группового этапа турнира было запланировано на 8-10 ноября, но общее собрание РПЛ проголосовало за то, чтобы перенести матчи 5-го и 6-го туров на конец месяца, чтобы дать сборной России возможность подготовиться к товарищеским матчам. Ориентировочными датами проведения матчей стали 23 и 27 ноября.

Однако первая дата неудобна для петербуржского клуба, поскольку он планирует провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой» за день до этого. Поэтому «Зенит» предлагает «Факелу» сыграть 16 ноября. 

Если эта дата будет утверждена, то в матче, вероятно, не смогут сыграть футболисты сборной России – национальная команда 17 ноября проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе. 

При этом матч «Зенита» со «Спартаком» в 6-м туре Кубка, скорее всего, состоится в запланированную дату – 27 ноября. 

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