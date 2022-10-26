Оформлять Fan ID разрешат удаленно с марта 2023-го: «Выйдет мобильное приложение. Но процедура в МФЦ и сейчас удобная»

У болельщиков с весны будет возможность оформить Fan ID без посещения МФЦ.

«С марта 2023 года будет доступно мобильное приложение по самостоятельной регистрации в единой биометрической системе. Гражданин с использованием заграничного паспорта с чипом сможет зарегистрироваться в единой биометрической системе и с помощью такой биометрии дистанционно оформить карту болельщика.

При этом процедура в МФЦ и сейчас достаточно удобная. И по времени составляет около 10 минут.

Процесс выстроен оперативно. После проверки МФЦ в течение нескольких минут гражданину приходит информация о карте болельщика, и он может ей воспользоваться.

Такая оперативность подтверждалась на стадионах. Нередко граждане приходили на матчи без карты болельщика, оформляли ее около стадиона, покупали билеты и проходили на матч. Поэтому механизм работает слаженно.

На данный момент регионов, подключившихся к системе, 65. Сейчас много окон, до конца года мы рассчитываем открыть порядка 10 регионов.

Мы продолжаем работать с другими регионами, чтобы покрытие такой услуги охватывало всю страну», – сказал директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Дубынин.

Матыцин о Fan ID: «Оформлено более 300 000 карт, процент отказов – всего 0,009. Персонализация пользователей вошла в нашу жизнь во многих сферах»