«Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Теги Интер Симоне Индзаги Виктория Пльзень серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового раунда и гарантировала себе минимум второе место в группе.

У «Нерадзурри» 10 очков после пяти игр, лидирует «Бавария» (12 очков в четырех матчах), которая сегодня играет с «Барселоной». У каталонского клуба четыре очка после четырех матчей, и «Виктории» – 0 (после пяти игр).

«Барса» может догнать «Интер» по очкам, но в любом случае уступит по дополнительному показателю – результатам личных встреч.

«Интер» пробился в 1/8 финала ЛЧ второй сезон подряд. В прошлом розыгрыше турнира миланцы в первом раунде плей-офф уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные