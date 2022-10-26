«Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Интер» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда тренера обыграла «Викторию» Пльзень в 5-м туре группового раунда и гарантировала себе минимум второе место в группе.

У «Нерадзурри» 10 очков после пяти игр, лидирует (12 очков в четырех матчах), которая сегодня играет с «Барселоной». У каталонского клуба четыре очка после четырех матчей, и «Виктории» – 0 (после пяти игр).

«Барса» может догнать «Интер» по очкам, но в любом случае уступит по дополнительному показателю – результатам личных встреч.

пробился в 1/8 финала ЛЧ второй сезон подряд. В прошлом розыгрыше турнира миланцы в первом раунде плей-офф уступили «Ливерпулю» по сумме двух матчей.