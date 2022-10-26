Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса». Эту сумму не внесли в финансовый отчет
«Ювентус» скрыл выплату 20 млн евро форварду Криштиану Роналду.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб тайно выплатил португальцу около 20 млн евро. «Ювентус» не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 млн евро. Это было сделано, чтобы скрыть «размывание акционерного капитала» и «необоснованно продолжить торговлю» акциями на фондовой бирже.
Фиктивные бумаги «Ювентус» направил крупным футбольным агентствам, а с Роналду заключил частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в «Манчестер Юнайтед». Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.
Сообщалось, что Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Юве» и не раскрыл зарплату по запросу прокурора.
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