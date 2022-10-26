Роналду тайно получил 20 млн евро от «Ювентуса». Эту сумму не внесли в финансовый отчет

«Ювентус» скрыл выплату 20 млн евро форварду .

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб тайно выплатил португальцу около 20 млн евро. не включил эту сумму в финансовую отчетность, цифры в которой были сфальсифицированы.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год «Ювентус» подделал финансовую отчетность, искусственно завысив сумму прироста капитала на 115 млн евро. Это было сделано, чтобы скрыть «размывание акционерного капитала» и «необоснованно продолжить торговлю» акциями на фондовой бирже.

Фиктивные бумаги «Ювентус» направил крупным футбольным агентствам, а с Роналду заключил частное соглашение, подписав документ, согласно которому «Юве» был обязан выплатить португальцу около 20 млн евро даже в случае его ухода в . Эта сумма в финансовую отчетность клуба внесена не была.

Сообщалось, что Роналду отказался сотрудничать с прокуратурой Турина в рамках дела о мошенничестве в «Юве» и не раскрыл зарплату по запросу прокурора.