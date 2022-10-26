РУСАДА в 2022 году выявило 11 случаев участия в соревнованиях дисквалифицированных атлетов

В 2022 году Российское антидопинговое агентство выявило 11 случаев нарушения правила о запрете участия в соревнованиях во время дисквалификации или временного отстранения.

Восьми спортсменам, нарушившим запрет на участие, был увеличен срок дисквалификации.

Во время дисквалификации спортсмен не имеет права в каком-либо качестве участвовать в спортивных соревнованиях, организованных какой-либо организацией или профессиональной лигой. Также под запретом любая спортивная деятельность, которая финансируется органом государственной власти и органами местного самоуправления.

Исключением является участие в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.