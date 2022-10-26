«Спорт может превратиться в среду для культивирования аморальности». Мария Захарова о трансгендерах в спорте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением о трансгендерах в спорте.

«Должна сказать, что проблема намного шире и глубже. Не только спорт падет, женский или какие‑то виды спорта мутируют до неузнаваемости и станут питательной средой…

Это тоже проблема, о которой стоит подумать, потому что спорт может от своего первоначального образа, образовательного и стимулирующего человека на достижения, в том числе являющиеся зоной сохранения традиционных ценностей, может превратиться в питательную среду для культивирования очевидной аморальности.

Но проблема еще шире. Не только спорт подвергается такому давлению и искусственной трансформации, но и другие сферы жизни», – сказала Захарова.

«При всем, что творится сейчас в мировом спорте, что является извращением олимпийских принципов, извращением права, регулирующего мировой спорт, насаждением политической конъюнктуры заряженности.

Что делать? Отстаивать в федерациях, в международном олимпийском движении все те постулаты, которые вырабатывались десятилетиями. Отстаивать всем, и чиновникам, и общественным деятелям, и спортсменам.

Не могу обращаться с призывом, но если говорить о моей личной точке зрения, то мне кажется, представители спорта должны быть активны в отстаивании базовых принципов и не допускать разрушения этих основ. Молчание и нейтральная позиция сейчас крайне опасны», – добавила представитель МИД РФ.

Спорт отторгает трансгендеров? Женщины против соревнований с «мужчинами» и давят на федерации

«Почему мы не мешаем трансспортсменам разрушать женский спорт?» В США экс-мужчина побеждает девушек в плавании – и они недовольны