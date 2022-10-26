НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Денвером» и другие матчи

В среду, 26 октября, состоятся 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

Янниса примет Дюрэнта и Ирвинга. «Лейкерс» Леброна попытаются одержать первую победу в сезоне в гостях против .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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