НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Денвером» и другие матчи
В среду, 26 октября, состоятся 10 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Милуоки» Янниса примет «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. «Лейкерс» Леброна попытаются одержать первую победу в сезоне в гостях против «Денвера».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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