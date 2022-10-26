НБА. «Милуоки» примет «Бруклин», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Денвером» и другие матчи

Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Орландо Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Юта Баскетбол

В среду, 26 октября, состоятся 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Милуоки» Янниса примет «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга. «Лейкерс» Леброна попытаются одержать первую победу в сезоне в гостях против «Денвера».

НБА

Регулярный чемпионат

Кливленд – Орландо
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Детройт – Атланта
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Торонто – Филадельфия
Дата проведения
27 октября, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Шарлотт
Дата проведения
27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Милуоки – Бруклин
Дата проведения
27 октября, 02.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Чикаго – Индиана
Дата проведения
27 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Сан-Антонио
Дата проведения
27 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Юта – Хьюстон
Дата проведения
27 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Портленд – Майами
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные