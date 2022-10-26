КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Динамо»

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«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом», СКА – с «Нефтехимиком», «Торпедо» будет противостоять «Динамо»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Ак Барс
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
26 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Куньлунь
Дата проведения
26 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Трактор
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Нефтехимик
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
26 октября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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