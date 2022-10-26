КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Динамо»
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Автомобилистом», СКА – с «Нефтехимиком», «Торпедо» будет противостоять «Динамо».
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 26 октября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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