КХЛ. «Салават Юлаев» против «Ак Барса», «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Динамо»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет с «Автомобилистом», – с «Нефтехимиком», «Торпедо» будет противостоять .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ