объяснил, почему назвал трусом.

«Я назвал его трусливым дерьмом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал.

Он сказал, что политика не связана со спортом, и он ничего не знает про спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Конечно, он многое может сделать», – сказал Гашек в интервью The Athletic.

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