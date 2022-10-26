Гашек о том, почему назвал Овечкина трусливым дерьмом: «Он сказал, что политика не связана со спортом. Я был расстроен, он многое может сделать»
Доминик Гашек объяснил, почему назвал Александра Овечкина трусом.
«Я назвал его трусливым дерьмом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал.
Он сказал, что политика не связана со спортом, и он ничего не знает про спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Конечно, он многое может сделать», – сказал Гашек в интервью The Athletic.
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