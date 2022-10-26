Лига чемпионов. «Интер» примет «Викторию», «Барса» против «Баварии», «Атлетико» сыграет с «Байером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»

«Интер» примет «Викторию» из Пльзеня в 5-м туре .

сыграет дома с «Баварией», – с «Байером», встретится в гостях с «Аяксом», будет противостоять «Спортинг».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа С

Группа B

Группа А

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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