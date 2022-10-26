Лига чемпионов. «Интер» примет «Викторию», «Барса» против «Баварии», «Атлетико» сыграет с «Байером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»
«Интер» примет «Викторию» из Пльзеня в 5-м туре Лиги чемпионов.
«Барселона» сыграет дома с «Баварией», «Атлетико» – с «Байером», «Ливерпуль» встретится в гостях с «Аяксом», «Тоттенхэму» будет противостоять «Спортинг».
5-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Камп Ноу»
Группа B
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
Группа А
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
Группа D
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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