Лига чемпионов. «Интер» примет «Викторию», «Барса» против «Баварии», «Атлетико» сыграет с «Байером», «Ливерпуль» в гостях у «Аякса»

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«Интер» примет «Викторию» из Пльзеня в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Барселона» сыграет дома с «Баварией», «Атлетико» – с «Байером», «Ливерпуль» встретится в гостях с «Аяксом», «Тоттенхэму» будет противостоять «Спортинг».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа С

Интер Италия – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона Испания – Бавария Германия
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Брюгге Бельгия – Порту Португалия
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико Испания – Байер Германия
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа А

Аякс Нидерланды – Ливерпуль Англия
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи Италия – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Тоттенхэм Англия – Спортинг Португалия
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Айнтрахт Ф Германия – Марсель Франция
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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