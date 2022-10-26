Авербух о ведущих «Ледникового периода»: «Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Загитова, два — Щербакова»
Продюсер Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова и Анна Щербакова больше не будут вместе вести «Ледниковый период».
— Сегодня Алина Загитова вела шоу одна. Следующие выпуски одна будет вести Анна Щербакова. Так теперь будет до конца проекта? Почему решили разделить фигуристок?
— Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой.
— Получилось, что три человека — много?
— Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение, – сказал Авербух.
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