Продюсер Илья Авербух объяснил, почему Алина Загитова и больше не будут вместе вести .

— Сегодня Алина Загитова вела шоу одна. Следующие выпуски одна будет вести Анна Щербакова. Так теперь будет до конца проекта? Почему решили разделить фигуристок?

— Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с . Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой.

— Получилось, что три человека — много?

— Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение, – сказал Авербух.