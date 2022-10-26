Депутат Терюшков: «Насмешкам подвергаются хоровод, казаки, поддержка СВО и православие. Это информационный фронт гибридной войны, и «Химки» оказались на передовой»

Роман Терюшков отреагировал на критику приглашения священника на стадион «Химок».

Напомним, клуб приглашал священника на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

«Бурное обсуждение было начато вполне понятными персонажами, обслуживающими либеральную повестку. Насколько мне известно, таинство прошло 14 октября, а шум был поднят спустя 10 дней, аккурат ко дню открытия Всемирного русского народного собора.

Прямое доказательство отработки ключевых госдеповских установок – дискредитировать Русскую православную церковь. Их агентская работа – слушать внимательно президента России. Говорит Владимир Владимирович, что спорт – национальный приоритет России, тут же получите-распишитесь, дело Макларена о допинге, повлекшее лишение России национальных символов. Провозглашает наш президент православие фундаментом русской цивилизации – обрушиваются на православие.

Скабрезные шутки, транслирующие святотатство, имеют своей целью подорвать духовные основы. Это типичный постмодерн, желание иронизировать над всем. Когда никак не удается ущипнуть, аргументированно возразить, то в ход идут примитивные формы, и высмеивание – одно из них.

Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной России гибридной войны. И «Химки» оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле ни что иное как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты.

В футболе есть изрядное число тех, кто имеет гражданство, имущество и интересы за рубежом. Им ФК «Химки» очень не нравятся по понятным причинам: патриотическая, честная позиция футбольного клуба противоречит их жизненным установкам и бизнес-интересам», – сказал депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета подмосковного клуба.

«Химки» ответили на критику Собчак: «Православию более 2000 лет, а малохольной девице на 5-м десятке пора и честь знать. Языческая линия в публикациях западной сетки не свернет нас с пути»