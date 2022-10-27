🤯 «Атлетико» не забил пенальти, назначенный после финального свистка. Градецки из «Байера» отразил удар Карраско и лишил соперника плей-офф ЛЧ

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«Атлетико» не сумел реализовать пенальти в добавленное к матчу с «Байером» время.

Команда Диего Симеоне сыграла с леверкузенцами вничью (2:2) и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Рефери Клеман Тюрпен добавил к игре пять минут, и после розыгрыша мадридцами углового на шестой минуте дал финальный свисток.

Однако после подсказки видеоассистента главный судья отправился смотреть повтор и назначил пенальти за игру защитника Пьеро Инкапиэ рукой в ходе борьбы за мяч при стандартном положении.

Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес хавбек Янник Феррейра Карраско. Голкипер «Байера» Лукаш Градецки его отразил, после чего футболисты «Атлетико», пытаясь добить, сперва попали в перекладину, а затем в одного из игроков немецкой команды.

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