🤯 «Атлетико» не забил пенальти, назначенный после финального свистка. Градецки из «Байера» отразил удар Карраско и лишил соперника плей-офф ЛЧ
«Атлетико» не сумел реализовать пенальти в добавленное к матчу с «Байером» время.
Команда Диего Симеоне сыграла с леверкузенцами вничью (2:2) и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Рефери Клеман Тюрпен добавил к игре пять минут, и после розыгрыша мадридцами углового на шестой минуте дал финальный свисток.
Однако после подсказки видеоассистента главный судья отправился смотреть повтор и назначил пенальти за игру защитника Пьеро Инкапиэ рукой в ходе борьбы за мяч при стандартном положении.
Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес хавбек Янник Феррейра Карраско. Голкипер «Байера» Лукаш Градецки его отразил, после чего футболисты «Атлетико», пытаясь добить, сперва попали в перекладину, а затем в одного из игроков немецкой команды.
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