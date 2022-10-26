Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе была недовольна врачом Филиппом Шветским, сотрудничавшим с ее группой.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Тутберидзе была не слишком довольна его работой. Якобы он не собирал и не анализировал данные о состоянии здоровья спортсменов команды.

Это стало одной из главных причин прекращения сотрудничества», – сообщил источник.

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