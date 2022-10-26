Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье сообщил, что российский боец может покинуть промоушен.

На UFC 280 Ян проиграл ’Мэлли раздельным решением судей.

«У меня есть небольшой инсайд: Петр Ян так расстроен этим решением, и решением в бою с Алджамейном Стерлингом, что я слышал, он рассматривает другие варианты продолжения карьеры, потому что не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением. Это безумие», – сказал Кормье.

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