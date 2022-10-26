Кормье сообщил, что Ян может уйти из UFC: «Петр не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением»
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье сообщил, что российский боец Петр Ян может покинуть промоушен.
На UFC 280 Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей.
«У меня есть небольшой инсайд: Петр Ян так расстроен этим решением, и решением в бою с Алджамейном Стерлингом, что я слышал, он рассматривает другие варианты продолжения карьеры, потому что не чувствует, что в организации к нему относятся с должным уважением. Это безумие», – сказал Кормье.
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