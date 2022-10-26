Игрока «Бенфики» и сборной России по футзалу Чишкалу не пустили на матч Лиги чемпионов в Румынию

Нападающего «Бенфики» и сборной России Ивана Чишкалу не пустили на матч 3-го тура против «Юнайтед Галати», который должен состояться в Румынии.

Ситуацию прокомментировал президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

«С футбольной точки зрения это неправильно, когда политика вмешивается в спорт. Иван – один из самых достойных игроков мирового футзала. Он получил приглашение в «Бенфику», значит мировое футзальное сообщество признает его талант.

Сегодняшние политические реалии и некий психоз у наших европейских коллег не позволяют пустить Ивана на матч Лиги чемпионов. Насколько мне известно, у него были оформлены документы по всем европейским правилам.

Это не по-спортивному, спорт должен объединять. Не надо использовать спортивную площадку для того, чтобы таким способом показывать, что русские не должны быть на соревнованиях.

Чишкала сейчас один из лидеров «Бенфики», его отсутствие может повлиять на результат», – сказал Алиев.

Чишкала выступает за «Бенфику» с 2020 года. В мае 2022-го он продлил контракт с клубом до 2025 года.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.