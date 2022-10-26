Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за антисемитских заявлений и футболки «Жизни Белых Важны». Компания потеряет 246 млн долларов

Adidas и Канье Уэст прекратили сотрудничество на фоне скандальных заявлений рэпера.

Американский музыкант, продюсер и дизайнер ранее опубликовал антисемитские посты, после чего твиттер и инстаграм заблокировали учетные записи 45-летнего миллиардера. Уэст также вызвал негативную реакцию публики, представ в футболке с надписью «White Lives Matter» («Жизни Белых Важны»).

Кроме того, Канье выразил мнение, что афроамериканец Джордж Флойд в мае 2020 года умер из-за приема фентанила, а не из-за грубого задержания полицейскими Миннеаполиса, которые были признаны судом виновными в гибели мужчины.

После ряда скандальных заявлений Уэста немецкий бренд решил разорвать контракт с рэпером. В Adidas заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть, что слова Уэста нарушают ценности компании и неприемлемы. Компания прекращает выпуск обуви в рамках совместной коллаборации Yeezy Adidas.

Из-за расторжения контракта с Уэстом Adidas потеряет 246 миллионов долларов. В компании уверены, что это лишь краткосрочное сокращение прибыли, и оно не скажется на финансовых показателях в дальнейшем. Контракты с Уэстом, кроме Adidas, разорвали американский бренд Gap и модный дом Balenciaga.

Напомним, что Уэст неоднократно выражал свою заинтересованность в спорте. Он появлялся на публике в свитере «Детройта», в фильме «Секс-гуру» он играл болельщика «Торонто». Канье посещал тренировку и фотографировался с форвардом Неймаром.

Высказывания Уэста раскритиковали баскетболисты . Защитник «Бостона» Джейлен Браун осудил Канье и прервал связи с его агентством Donda Sports. Леброн Джеймс отменил показ нового выпуска шоу The Shop из-за скандальных заявлений Уэста.

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