«Барса» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии» в домашнем матче ЛЧ. У немцев 13 ударов, 7 – в створ
«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии» в матче Лиги чемпионов.
Каталонская команда потерпела поражение на своем поле в 5-м туре группового этапа – 0:3. По ходу этой игры футболисты «блауграны» нанесли 10 ударов: 3 – мимо ворот, еще 7 были заблокированы.
Игроки гостей пробили по воротам соперника 13 раз. 7 ударов пришлись в створ ворот, 4 – мимо, еще 2 заблокировали игроки «Барсы».
«Бавария» занимает 1-е место в группе C, набрав 15 очков. «Барселона» идет третьей с 4 баллами.
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