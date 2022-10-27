«Барса» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии» в домашнем матче ЛЧ. У немцев 13 ударов, 7 – в створ

«Барселона» ни разу не пробила в створ ворот «Баварии» в матче чемпионов.

Каталонская команда потерпела поражение на своем поле в 5-м туре группового этапа – 0:3. По ходу этой игры футболисты «блауграны» нанесли 10 ударов: 3 – мимо ворот, еще 7 были заблокированы.

Игроки гостей пробили по воротам соперника 13 раз. 7 ударов пришлись в створ ворот, 4 – мимо, еще 2 заблокировали игроки «Барсы».

занимает 1-е место в группе C, набрав 15 очков. идет третьей с 4 баллами.