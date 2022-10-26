«Барселона» не вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов второй раз подряд

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«Барселона» завершит выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа.

Каталонский клуб потерял шансы на выход в 1/8 финала после победы «Интера» над «Викторией» Пльзень (4:0) в 5-м туре групповой стадии.

Сине-гранатовые займут третье место в группе C вне зависимости от результатов оставшихся матчей и попадут в плей-офф Лиги Европы.

Сегодня «Барса» дома играет с «Баварией», а в 6-м туре в гостях встретится с «Викторией».

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