Международный олимпийский комитет (МОК) и Святой Престол выступили с совместным посланием «Иди по пути мира».

Святой Престол – официальное собирательное название Папы Римского и Римской курии.

«В духе солидарности мы призываем мировых лидеров искать справедливые и мирные решения всех споров и конфликтов. Мы призываем их способствовать диалогу, взаимопониманию и братству между народами и отстаивать достоинство каждого мужчины, женщины и ребенка, особенно бедных, уязвимых, маргинализированных и тех, кто страдает от вооруженных конфликтов.

Бог желает мира и единства нашей человеческой семьи. Олимпийские и Паралимпийские игры являются великим символом такого единства, поскольку они объединяют людей и народы в здоровом соревновании и побуждают наш мир видеть в спортивных соревнованиях подлинный путь к миру, основанный на личной дисциплине и приверженности командной работе в стремлении к совершенству.

Единые в этом убеждении, мы призываем мировых лидеров идти по этому пути на благо каждой нации и народа», – говорится в послании.

Послание подписано главой МОК Томасом Бахом и префектами трех ватиканских дикастерий, занимающихся проблемами культуры и образования, мирян и семьи кардиналами Жозе Толентину Мендонсой, Кевином Фарреллом и Майклом Черни.