Загитова и Щербакова не будут вести «Ледниковый период» вместе. С нового выпуска они начнут чередоваться в роли ведущих

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова не будут вести «Ледниковый период» вместе.

Как сообщает Sport24, сегодня на съемках пятого выпуска Загитова ведет шоу в паре с Алексеем Ягудиным, Щербакова присутствует в качестве зрителя.

Планируется, что с этого выпуска фигуристки начнут чередоваться в роли ведущих. Ближайший эфир «Ледникового периода» будет показан на Первом канале 29 октября.

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки во время ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой