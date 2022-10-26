Широков против натурализации: «Марио в подметки Анюкову не годится. Бразильцы в сборной не нужны»

выступил против натурализации, сравнив Марио Фернандеса и Александра Анюкова.

– Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную — . Не супер играл, но играл.

– Он рвал на ЧМ-2018.

– Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.

Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих.

Если клуб натурализует и , чтобы они не считались иностранцами в , дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны, – сказал бывший полузащитник сборной России.