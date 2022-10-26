Широков против натурализации: «Марио в подметки Анюкову не годится. Бразильцы в сборной не нужны»
Роман Широков выступил против натурализации, сравнив Марио Фернандеса и Александра Анюкова.
– Солидарен с мнением Андрея Аршавина. Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную — Марио Фернандес. Не супер играл, но играл.
– Он рвал на ЧМ-2018.
– Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло.
Из натурализованных был еще Гильерме, но он, по большому счету, твердым игроком основы никогда не был. Надо поддерживать своих.
Если клуб натурализует Малкома и Клаудиньо, чтобы они не считались иностранцами в РПЛ, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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