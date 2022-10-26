Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом Филиппом Шветским (Владислав Жуков)

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом Филиппом Шветским.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его информации, Шветский при этом сохраняет пост врача сборной России по фигурному катанию и будет присутствовать на соревнованиях.

«Причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции. И Филипп, и Этери Георгиевна думали прекратить сотрудничество еще до отлета в Пекин (где проходила Олимпиада-2022 – Sports.ru), так что это давняя история.

Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Камилы Валиевой», – заявил источник.

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