Тухель после увольнения из «Челси»: «Я опустошен. Здесь я чувствовал себя как дома. Гордость от победы в ЛЧ останется со мной навсегда»

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Томас Тухель высказался об уходе из «Челси». 

Лондонский клуб объявил о прекращении сотрудничества с немецким тренером 7 сентября. После этого команду возглавил Грэм Поттер. 

«Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня.

Гордость и радость, которые я испытал, помогая команде выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, останутся со мной навсегда. Для меня большая честь быть частью истории этого клуба, и воспоминания о последних 19 месяцах всегда будут занимать особое место в моем сердце», – написал Тухель.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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