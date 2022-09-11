«Унион» лидирует в Бундеслиге впервые в истории. «Бавария» – 3-я после 6 туров, «Фрайбург» – 2-й

идет на 1-м месте в Бундеслиге по итогам 6 туров.

В воскресенье берлинская команда выиграла у «Кельна» (1:0) и вышла на первое место с 14 очками.

«Унион» лидирует в Бундеслиге впервые в истории. Он стал 34-м клубом, который когда-либо возглавлял таблицу турнира.

, который мог обойти «Унион», сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (0:0) и, набрав 13 очков, расположился на 2-м месте.

вчера не смогла обыграть «Штутгарт» (2:2). Мюнхенцы идут на 3-м месте, набрав 12 очков.

Столько же баллов у (4-е место) и «Боруссии» из (5-е место), но они ниже «Баварии» из-за разницы мячей.