«Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств». ЦСКА после заявления Хашига выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Владимир Хашиг Сергей Сергеевич Иванов Футбол

ЦСКА ответил на претензии «Краснодара» по поводу судейства. 

В 9-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 4:1, по ходу матча главный арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в пользу московской команды.

Сегодня генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова».

ЦСКА выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и исполненными после них пенальти. В ролике звучит песня «Прорвемся» группы ЛЮБЭ.

«Облегчим правоохранительным органам работу со сбором доказательств 😏», – говорится в сообщении московского клуба. 

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