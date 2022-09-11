«Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств». ЦСКА после заявления Хашига выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти

ЦСКА ответил на претензии «Краснодара» по поводу судейства.
В 9-м туре Мир РПЛ армейцы одержали победу со счетом 4:1, по ходу матча главный арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в пользу московской команды.
Сегодня генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова».
ЦСКА выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и исполненными после них пенальти. В ролике звучит песня «Прорвемся» группы ЛЮБЭ.
«Облегчим правоохранительным органам работу со сбором доказательств 😏», – говорится в сообщении московского клуба.