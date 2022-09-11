«Облегчим правоохранительным органам сбор доказательств». ЦСКА после заявления Хашига выложил видео с фолами игроков «Краснодара» и пенальти

ЦСКА ответил на претензии «Краснодара» по поводу судейства.

В 9-м туре Мир армейцы одержали победу со счетом 4:1, по ходу матча главный арбитр назначил три пенальти в пользу московской команды.

Сегодня генеральный директор «Краснодара» заявил, что клуб «будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров и ошибок судьи Иванова».

выложил видео с фолами игроков и исполненными после них пенальти. В ролике звучит песня «Прорвемся» группы ЛЮБЭ.

«Облегчим правоохранительным органам работу со сбором доказательств 😏», – говорится в сообщении московского клуба.