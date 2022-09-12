«Юве» и «Салернитана» устроили массовую потасовку из-за отмены гола Милика на 95-й после ВАР. Аркадиуш получил 2-ю желтую за снятую футболку, Аллегри, Куадрадо и Фасио удалили

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Судьи отменили победный гол «Ювентуса» в ворота «Салернитаны». 

Команды встречались в рамках 6-го тура Серии А. На 95-й минуте при счете 2:2 форвард туринцев Аркадиуш Милик забил третий мяч команды, пробив головой после подачи с углового.

При праздновании гола поляк снял футболку, за что главный арбитр Маттео Марченаро показал ему желтую карточку, которая стала для форварда второй в этом матче. Милик был удален с поля. 

Судьи на ВАР просмотрели повтор взятия ворот и решили, что Леонардо Бонуччи находился в активном офсайде при подаче углового. Гол «Ювентуса» был отменен.

После этого защитник «Ювентуса» Хуан Кударадо и игрок «Салернитаны» Федерико Фасио получили красные карточки за участие в начавшейся массовой потасовке. Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри был удален за споры с арбитром.

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