«Челси» еще не обсуждал с Захаряном контракт. Переговоры с «Динамо» идут – клубы ищут способ перевода денег («Чемпионат»)

«Челси» не договаривался с хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном об условиях контракта.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Личный контракт игрока еще не обсуждался, но стороны думают, что это не станет проблемой.

Сейчас клубы работают над тем, чтобы найти вариант для перевода денег и зафиксировать сделку на бумаге. Переговорный процесс продолжается», – сообщил источник.

Ранее журналист Фабрицио Романо написал, что в августе лондонский клуб согласовал условия контракта с Захаряном.

В этом сезоне 19-летний полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

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