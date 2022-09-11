Карпин не считает Федуна знаковой фигурой российского футбола: «Вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость?»

не считает Леонида Федуна знаковой для российского футбола фигурой.

22 августа компания «Лукойл» купила и «Открытие Банк Арену». В связи с этим Федун покинул пост президента московского клуба.

– Вы после ухода из «Спартака» в блиц-комментарии не назвали его знаковой фигурой для нашего футбола. Почему?

– А что знакового? Бесков знаковый, Романцев – да. Колосков – да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть – в чем знаковость? – сказал главный тренер и сборной России.

Карпин при Федуне был генеральным директором «Спартака» с 2008 по 2012 год. Затем он возглавил клуб. Из «Спартака» Карпин ушел в марте 2014 года.

Федун пришел в «Спартак» в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем красно-белые один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.