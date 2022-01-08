Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/8 финала. Украина встретится с Польшей, Сербия сразится с Италией и другие матчи

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Сегодня пройдут четыре матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022.

Украина встретится с Польшей. Финляндия сыграет с Хорватией.

Сербия сразится с Италией, Греция – с Чехией.

Евробаскет-2022 

Плей-офф

1/8 финала

Украина – Польша
Дата проведения
11 сентября, 13.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Финляндия – Хорватия
Дата проведения
11 сентября, 15.45, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Сербия – Италия
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Греция – Чехия
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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