Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/8 финала. Украина встретится с Польшей, Сербия сразится с Италией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022.
Украина встретится с Польшей. Финляндия сыграет с Хорватией.
Сербия сразится с Италией, Греция – с Чехией.
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
- 11 сентября, 13.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 15.45, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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