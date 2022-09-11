намерен покинуть «Барселону» следующим летом.

Срок действующего контракта капитана «Барсы» рассчитан до лета 2023 года. Клуб, пытавшийся снизить ведомость зарплат, предложил хавбеку отложить получение части положенных по контракту средств при условии продления соглашения еще на один год, однако получил отказ.

Бускетс не собирается подписывать с «Барселоной» новый контракт. Летом 2023 года он хочет перейти в клуб из , сообщает El Nacional.

Серджи вместе с агентом несколько раз встречался с президентом сине-гранатовых , но в ходе этих встреч стороны не смогли прийти к взаимопониманию. Несколько недель назад общение между ними прекратилось. Позиции игрока и клуба очень далеки. Бускетс больше не хочет идти на уступки, так как считает, что приложил уже достаточно усилий ради «Барсы».

В руководстве каталонского клуба считают, что в трансфере игрока на позицию Бускетса нет необходимости. Идеальной заменой 34-летнему опорнику в клубе считают , который минувшим летом перешел в «Валенсию» на правах аренды ради игровой практики.

В этом сезоне Бускетс принял участие в 4 матчах «Барселоны» во всех турнирах. Его статистика доступна по ссылке.

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