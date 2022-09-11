РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар»: «Часть участников рынка сообщила, что не заметила странных ставок»

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Президент РПЛ отреагировал на высказывания гендиректора «Краснодара» о судействе с ЦСКА (1:4).

Владимир Хашиг ранее заявил, что «Краснодар» будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров матча 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА и ошибок судьи Сергея Иванова.

«РПЛ находится в постоянном контакте с букмекерами и мониторит ситуацию на предмет появления подозрительных коэффициентов.

Аналогичным образом мы запросили информацию по матчу ЦСКА – «Краснодар». Часть участников рынка уже сообщила, что не заметила странных ставок на своих линиях.

Вместе с тем, хотел бы попросить руководителей клубов быть корректнее по отношению к судейскому корпусу. Понимаю, что иногда эмоции захватывают, но призываю быть сдержаннее и вести конструктивный диалог», – сказал Александр Алаев.

Напомним, в матче было назначено три пенальти в пользу ЦСКА.

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