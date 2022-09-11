7 тренерских отставок за 9 туров чемпионата России – это рекорд

Отставка Андрея Талалаева из стала 7-й на старте сезона в Мир .

За девять туров чемпионата России случилось семь тренерских отставок, и это рекорд лиги.

Ранее рекордным был показатель сезона-2013/14. Тогда после 8-го тура число отставок достигло шести, а после 9-го тура отставок не было – следующая случилась лишь после 12-го тура.

Таким образом, количество отставок на старте сезона-2022/23 стало рекордным.

В этом сезоне после 4-го тура Мир РПЛ из был уволен Игорь Шалимов, а из «Химок» – Сергей Юран. После 5-го тура покинул Александр Бородюк. После 7-го тура «Химки» расстались с Николаем Писаревым, а после 8-го тура из ушел Марвин Комппер, который официально не был главным тренером команды из-за отсутствия лицензии Pro, а из «Факела» – Олег Василенко.