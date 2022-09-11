Асенсио разозлился из-за невыхода в матче с «Мальоркой». Хавбек «Реала» швырнул манишку на землю и пнул бутылку

был недоволен тем, что его не выпустили на поле в матче с «Мальоркой».

Полузащитник провел на скамейке запасных весь матч 5-го тура Ла Лиги (4:1). В этой игре главный тренер мадридцев провел 4 замены из 5 допустимых: вместо Ферлана Менди, Эдена Азара, Дани Себальоса и Лукаса Васкеса на поле вышли Начо Фернандес, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга и Даниэль Карвахаль.

Карвахаль заменил Васкеса на 71-й минуте, и у «Реала» не осталось слотов для проведения замен. После этого Асенсио активно выражал недовольство тем, что не сможет сыграть в этом матче: полузащитник бросил манишку на землю, пнул бутылку и бросил свою футболку на другое сиденье. После этого он сидел с недовольным лицом, скрестив руки на груди.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 26-летний футболист принял участие всего в одном матче – в матче с «Сельтой» во 2-м туре (4:1) он провел на поле 8 минут.

После матча Анчелотти отреагировал на эмоции игрока: «Гнев Асенсио из-за того, что он не играет? Я с ним согласен, так что буду иметь это в виду».

Контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до конца этого сезона.