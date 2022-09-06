НФЛ. 1-я неделя. «Баффало» сыграет с «Рэмс», «Сан-Франциско» встретится с «Чикаго» и другие матчи

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9 сентября стартует новый сезон НФЛ – в первом матче сыграют  «Баффало» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

1-я неделя

9 сентября

Баффало – Лос-Анджелес Рэмс – 3.20

 

11 сентября

Нью-Орлеан – Атланта – 20.00

 

Сан-Франциско – Чикаго – 20.00

 

Кливленд – Каролина – 20.00

 

Питтсбург – Цинциннати – 20.00

 

Филадельфия – Детройт – 20.00

 

Индианаполис – Хьюстон – 20.00

 

Нью-Ингленд – Майами – 20.00

 

Балтимор – Нью-Йорк Джетс – 20.00

 

Джэксонвилл – Вашингтон – 20.00

 

Нью-Йорк Джайентс – Теннесси – 23.25

 

Канзас-Сити – Аризона – 23.25

 

Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25

 

Грин-Бэй – Миннесота – 23.25

 

12 сентября

Тампа-Бэй – Даллас – 3.20

 

13 сентября

Денвер – Сиэтл – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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