НФЛ. 1-я неделя. «Баффало» сыграет с «Рэмс», «Сан-Франциско» встретится с «Чикаго» и другие матчи

9 сентября стартует новый сезон НФЛ – в первом матче сыграют «Баффало» и «Лос-Анджелес Рэмс».
Регулярный чемпионат
1-я неделя
9 сентября
Баффало – Лос-Анджелес Рэмс – 3.20
11 сентября
Нью-Орлеан – Атланта – 20.00
Сан-Франциско – Чикаго – 20.00
Кливленд – Каролина – 20.00
Питтсбург – Цинциннати – 20.00
Филадельфия – Детройт – 20.00
Индианаполис – Хьюстон – 20.00
Нью-Ингленд – Майами – 20.00
Балтимор – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Джэксонвилл – Вашингтон – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Теннесси – 23.25
Канзас-Сити – Аризона – 23.25
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25
Грин-Бэй – Миннесота – 23.25
12 сентября
Тампа-Бэй – Даллас – 3.20
13 сентября
Денвер – Сиэтл – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все для погружения в новый сезон на Трибуне:
«Тридцать две шпаргалки перед сезоном» в блоге «Про НФЛ от 36ой студии»
Подробные обзоры на каждую команду в блоге «First & Goal»
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