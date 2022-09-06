НФЛ. 1-я неделя. «Баффало» сыграет с «Рэмс», «Сан-Франциско» встретится с «Чикаго» и другие матчи

9 сентября стартует новый сезон НФЛ – в первом матче сыграют «Баффало» и «Лос-Анджелес Рэмс».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

1-я неделя

9 сентября

Баффало – Лос-Анджелес Рэмс – 3.20

11 сентября

Нью-Орлеан – Атланта – 20.00

– Чикаго – 20.00

Кливленд – Каролина – 20.00

– Цинциннати – 20.00

Филадельфия – Детройт – 20.00

Индианаполис – Хьюстон – 20.00

– Майами – 20.00

Балтимор – Нью-Йорк Джетс – 20.00

Джэксонвилл – Вашингтон – 20.00

– Теннесси – 23.25

Канзас-Сити – Аризона – 23.25

Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 23.25

– Миннесота – 23.25

12 сентября

Тампа-Бэй – Даллас – 3.20

13 сентября

Денвер – Сиэтл – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Все для погружения в новый сезон на Трибуне:

«Тридцать две шпаргалки перед сезоном» в блоге «Про НФЛ от 36ой студии»

Подробные обзоры на каждую команду в блоге «First & Goal»

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