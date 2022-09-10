«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут по равнинному маршруту длиной 96,7 км

11 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики проедут по равнинному маршруту длиной 96,7 км.
«Вуэльта»
21-й этап
Лас-Росас – Мадрид, Испания
96,7 км
Начало – 18.26 по московскому времени.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 78.00,12
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,05
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 5,08
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 5,56
5. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 7,16
6. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) – 7,56
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 7,57
8. Бен О’Коннор (Австралия, АG2R Citroën Team) – 10,30
9. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 11,04
10. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 12,01