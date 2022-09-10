«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики проедут по равнинному маршруту длиной 96,7 км

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11 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики проедут по равнинному маршруту длиной 96,7 км.

«Вуэльта»

21-й этап

Лас-Росас – Мадрид, Испания

96,7 км

Профиль/Карта

Начало – 18.26 по московскому времени. 

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team) – 78.00,12

2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,05

3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 5,08

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) – 5,56

5. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 7,16

6. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) – 7,56

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 7,57

8. Бен О’Коннор (Австралия, АG2R Citroën Team) – 10,30

9. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education-EasyPost) – 11,04

10. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe) – 12,01

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