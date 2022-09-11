Мостовой о работе в «Ахмате»: «Меня бы не позвали, бумажки нет. Хотя у Карпина в «Спартаке» ее не было»

высказался об увольнении из «Ахмата».

Сегодня грозненский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 49-летним тренером.

– В начале сезона я говорю, что не надо разбрасываться лозунгами о командах. Потом все смотрят на места в таблице, а там восьмая или девятая строчка. Нужно спокойнее относится к результатам команды.

Мы еще не знаем всех нюансов в «Ахмате». Одно дело увольнять, когда команда проигрывает 4 игры подряд, а тут клуб идет в середине таблицы. Может, произошел конфликт.

– Если бы вас пригласили на пост главного тренера , пошли бы?

– Меня бы не позвали, потому что бумажки нет. У кого она есть, тем и предлагают, хотя в «Сочи» Гаранин без бумажки, но он тренирует. Мусаев вообще два года был без этой лицензии.

Еще 5 фамилий могу назвать, кто работал без бумажки. Когда Карпин работал в «Спартаке», у него ее тоже не было, – сказал бывший полузащитник сборной России.