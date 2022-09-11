«Челси» сохраняет интерес к Захаряну – за ним будут следить в ближайшие месяцы. Летом с хавбеком «Динамо» согласовали контракт

«Челси» сохраняет интерес к атакующему хавбеку «Динамо» Арсену Захаряну.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна появилась информация о том, что полузащитник «Динамо» может перейти в «Челси», но в итоге сделка не состоялась.

Журналист Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб по-прежнему заинтересован в 19-летнем футболисте, в котором видят усиление на настоящее и будущее.

«Синие» планируют следить за игрой Захаряна в ближайшие месяцы.

В августе «Челси» не достиг договоренности с «Динамо» об условиях трансфера, но личный контракт c футболистом был полностью согласован.

В этом сезоне Арсен забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 9 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

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