«Барса» хочет, чтобы Альба, Пике, де Йонг и Депай ушли зимой. Клубу нужно снижать ведомость зарплат

Зимой хочет расстаться с игроками, которые много зарабатывают.

В ходе зимнего трансферного окна «Барса» хочет завершить работу, начатую летом. Главной целью каталонского клуба вновь станет снижение ведомости зарплат. Летом никто из нынешних игроков команды не согласился на понижение. Уменьшить ведомость удалось только благодаря уходу нескольких игроков – Мартина Брэйтуэйта, Миралема Пьянича и Рики Пуча.

Зимой «Барселона» хочет расстаться с игроками, которые получают наиболее высокие зарплаты, и не так важны для тренерского штаба команды. В данном случае речь идет о хавбеке Френки де Йонге, защитниках и , а также о нападающем .

Все они входят в число наиболее высокооплачиваемых игроков «Барселоны».

Кроме того, зимой каталонцы хотят сбалансировать состав. В данный момент у команды пять центральных защитников и три левых защитника. Директор «Барсы» будет работать над уходом футболистов этих позиций, которые не получают регулярную игровую практику.