У Карпина 6 побед в 10 матчах со «Спартаком» во главе «Ростова»

«Ростов» под руководством обыграл в шестой раз.

Сегодня желто-синие победили со счетом 4:2 в 8-м туре Мир РПЛ. Это был десятый матч Карпина с красно-белыми в качестве главного тренера «Ростова».

Московский клуб трижды обыграл «Ростов» под руководством Карпина, еще один раз команды сыграли вничью. Общий счет этих встреч – 20:15 в пользу ростовчан.

Валерий возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.

После сегодняшней игры , набравший 19 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Мир . «Спартак» идет пятым с 16 баллами.