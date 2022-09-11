У Карпина 6 побед в 10 матчах со «Спартаком» во главе «Ростова»

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«Ростов» под руководством Валерия Карпина обыграл «Спартак» в шестой раз. 

Сегодня желто-синие победили со счетом 4:2 в 8-м туре Мир РПЛ. Это был десятый матч Карпина с красно-белыми в качестве главного тренера «Ростова».

Московский клуб трижды обыграл «Ростов» под руководством Карпина, еще один раз команды сыграли вничью. Общий счет этих встреч – 20:15 в пользу ростовчан. 

Валерий возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.

После сегодняшней игры «Ростов», набравший 19 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Спартак» идет пятым с 16 баллами.

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