Олег Матыцин: «Без России развитие спорта невозможно. Олимпизм – как семья. В семье, даже если ты считаешь, что ребенок не прав, не имеешь права выгонять его из дома»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

В феврале Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине.

8 сентября на заседании исполкома МОК оставил санкции в силе.

«Мы уже видим, что ряд федераций нашу сторону и наши аргументы принимают и поддерживают, прежде всего Международная федерация дзюдо, которая допускает наших спортсменов в качестве нейтральных.

Без России развитие мирового спорта невозможно. Олимпизм – это как семья. И в семье, даже если ты считаешь, что ребенок в чем-то не прав, ты не имеешь права его выгонять из дома. Ты не имеешь права его наказывать безвременно.

Как минимум ты должен его слушать, как минимум ты должен уважать его права на собственное мнение. Вот эти принципы, они, к сожалению, нарушены», – сказал Матыцин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности