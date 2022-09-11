Соболев боднул Уткина в лицо и получил 3-ю желтую в сезоне Мир РПЛ. Ни у кого в «Спартаке» нет больше

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Квинси Промес Даниил Уткин Александр Соболев Даниил Хлусевич Футбол

Александр Соболев получил третью желтую карточку в текущем розыгрыше чемпионата России. 

Нападающий «Спартака» боднул полузащитника «Ростова» Даниила Уткина в лицо на 2-й компенсированной минуте матча 9-го тура Мир РПЛ (2:4) – после верховой борьбы при розыгрыше углового.

После этого между игроками команд началась потасовка. Арбитр Сергей Карасев показал желтую и Соболеву, и Уткину.

В этом сезоне Мир РПЛ ни один игрок «Спартака» не получил больше желтых карточек, чем Соболев. На счету Даниила Хлусевича и Квинси Промеса также по 3 предупреждения.

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