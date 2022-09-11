«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков

Теги Авангард Автомобилист Дмитрий Рябыкин КХЛ Хоккей

До четырех матчей продлилась серия поражений «Авангарда» со старта сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Рябыкина уступила «Автомобилисту» (2:4) в матче регулярного чемпионата.

Это поражение стало четвертым подряд для омского клуба со старта сезона.

«Авангард» таким образом не начинал сезон ни разу в истории КХЛ – прежде команда уступала только два раза подряд на старте чемпионата. 

Ранее «ястребы» проиграли «Витязю» (2:3), минскому «Динамо»(3:6) и СКА (1:4). «Авангард» остается единственным клубом в лиге без набранных очков в этом сезоне.

В следующем матче, 13 сентября, «Авангард» встретится с «Сибирью» в Новосибирске.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные