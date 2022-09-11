«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков

До четырех матчей продлилась серия поражений «Авангарда» со старта сезона Фонбет чемпионата .

Команда тренера уступила (2:4) в матче регулярного чемпионата.

Это поражение стало четвертым подряд для омского клуба со старта сезона.

«Авангард» таким образом не начинал сезон ни разу в истории КХЛ – прежде команда уступала только два раза подряд на старте чемпионата.

Ранее «ястребы» проиграли «Витязю» (2:3), минскому «Динамо»(3:6) и СКА (1:4). «Авангард» остается единственным клубом в лиге без набранных очков в этом сезоне.

В следующем матче, 13 сентября, встретится с «Сибирью» в Новосибирске.