Алина Загитова: «Сейчас фигурное катание наравне с футболом по популярности. Может, даже немного обходит»

Олимпийская чемпионка сравнила популярность фигурного катания и футбола.

– Что тебе ближе: футбол, баскетбол, какой-то другой вид спорта?

– Кстати, в баскетболе я еще ни разу себя не пробовала. Но, думаю, что у меня неплохо получится, если потренироваться.

В футболе? Ну, это всеми любимый вид спорта, самый популярный... Один из самых популярных. Сейчас фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и чуть-чуть, может, немного обходит. Но, в принципе, я тоже иногда разминаюсь, пиная мяч, – рассказала Загитова в интервью «Р-Спорт».