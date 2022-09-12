Алькарас станет самым молодым №1 рейтинга в истории

19-летний испанец стал чемпионом US Open, обыграв в финале – 6:4, 2:6, 7:6, 6:3.

Алькарас выиграл первый турнир «Большого шлема». Он стал самым молодым чемпионом ТБШ после на -2005. На он самый молодой победитель после в 1990-м.

За счет этой победы Алькарас поднимется на первую строчку рейтинга и станет самым молодым №1 в истории – ему сейчас 19 лет и 4 месяца. Он побьет рекорд , ставшего №1 в 20 лет и 9 месяцев, почти на полтора года.

Всего Алькарас выиграл шестой титул в карьере и пятый – в этом сезоне.

По итогам US Open он единоличный лидер тура по выигранным матчам (51), победам над топ-10 (9), титулам (5) и финалам (7).