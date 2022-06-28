Лапорта сказал Левандовскому, что сделает все для трансфера. Роберт хочет перейти в «Барсу» до 12 июля, чтобы не начинать предсезонку с «Баварией»

Президент «Барселоны» пообщался с Робертом Левандовским по телефону.

Как утверждает Diario Sport, на прошлой неделе Лапорта разговаривал с форвардом «Баварии» и его агентом , чтобы заверить их, что сделает все возможное для осуществления трансфера игрока в «Барселону». Также президент сине-гранатовых попросил Левандовского и Захави проявить терпение.

Лапорта вновь сообщил Левандовскому, что он является главной целью «Барсы» на лето. Роберт ответил Лапорте, что хотел бы, чтобы сделка была закрыта до 12 июля. Если это произойдет, то ему придется начать предсезонку с «Баварией». Лапорта сказал, что осуществить это будет непросто, но он постарается.

Сообщалось, что готова дать за Левандовского до 50 млн евро. хочет продать форварда и просит 60 млн евро. Требования мюнхенцев «Барса» считает завышенными.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.