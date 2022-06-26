«Барса» считает 60 млн за Левандовского завышенной ценой из-за его возраста и истекающего контракта

не согласна с суммой трансфера Роберта Левандовского.

выразила желание получить 60 миллионов евро за переход польского нападающего, который уже несколько раз заявлял о желании уйти из команды.

В испанском клубе считают данную цену завышенной из-за возраста игрока, а также по причине того, что у Левандовского остался год контракта с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за футболиста 40 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.