«Барса» считает 60 млн за Левандовского завышенной ценой из-за его возраста и истекающего контракта

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«Барселона» не согласна с суммой трансфера Роберта Левандовского.

«Бавария» выразила желание получить 60 миллионов евро за переход польского нападающего, который уже несколько раз заявлял о желании уйти из команды.

В испанском клубе считают данную цену завышенной из-за возраста игрока, а также по причине того, что у Левандовского остался год контракта с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить за футболиста 40 млн евро.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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