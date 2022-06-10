Левандовски из-за слов Тебаса усомнился, что надо переходить в «Барсу». Его агент звонил Лапорте и просил объяснений

Слова главы Ла Лиги заставили Роберта Левандовского сомневаться, что стоит переходить в «Барселону».

Недавно Хавьер Тебас сказал: «Сейчас «Барса» не может подписать Левандовского. Им нужно продавать».

Как сообщает Mundo Deportivo, после этих слов Тебаса у форварда «Баварии» и его агента возникли сомнения в необходимости перехода в «Барселону». В окружении игрока были озадачены этими словами.

В результате Захави позвонил Лапорте, чтобы задать вопросы, связанные с заявлениями главы Ла Лиги, и получить объяснения.

Президент «Барсы» получил звонок от агента Левандовского во время заседания совета директоров клуба. Боссы каталонцев еще не знали о заявлениях Тебаса, и о них Лапорте рассказал Захави. Президент «Барсы» успокоил агента, но очень разозлился на Тебаса, истолковав его поведение как вмешательство в трансферую политику клуба.

осознала, что на поведение главы Ла Лиги необходимо отреагировать. Поэтому Лапорта дал резкий комментарий клубным медиа и заявил: «Это не его дело. Это желание навредить «Барсе», если заявления умышленные, если нет, то словесное недержание».