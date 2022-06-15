«Бавария» хочет около 40 млн евро за Левандовского. «Барса» улучшит предложение на этой неделе

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«Барселона» сделает еще одно предложение о трансфере Роберта Левандовского.

Как пишет Bild, каталонский клуб готовит новое улучшенное предложение по форварду «Баварии». Размер первого предложения, сделанного клубом, составил 32+5 млн евро. Новое предложение может быть направлено «Баварии» до конца текущей недели.

В ходе недавнего телефонного разговора Левандовски и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич договорились, что не стоит продолжать конфликт. Они помирились. Ни Левандовски, ни его агент Пини Захави не собираются выступать с новыми заявлениями, так как знают, что скоро «Барселона» сделает еще одно предложение о трансфере.

В «Баварии» в ходе частных бесед обсуждают, что переговоры с «Барселоной» можно будет начать, если клуб предложит 40 млн евро.

Форвард устно согласовал с каталонским клубом контракт сроком на три года. 

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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