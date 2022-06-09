Лапорта звонил агенту Левандовского, чтобы поблагодарить Роберта за слова о желании уйти из «Баварии»

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Руководство «Барселоны» довольно Робертом Левандовским, который требует трансфера.

Как пишет Sport1.de, ссылаясь на источники, близкие к «Барселоне», несколько дней назад президент каталонского клуба Жоан Лапорта позвонил агенту форварда Пини Захави и поблагодарил Левандовского за его публичные заявления в отношении «Баварии».

Отмечается, что недавно Роберт созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова, сказанные в расположении сборной Польши, от форварда не последовало.

Позиция Левандовского остается неизменной: он действительно хочет уйти из «Баварии». Роберт надеется, что мюнхенский клуб все-таки поймет его и даст возможность перейти в «Барселону» до старта предсезонки.

В минувшем сезоне форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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